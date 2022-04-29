Sudan'da ramazanın son cumasındaki hayır geleneği 'Rahme-tat'

İslam ile Afrika kültürünün harmanlandığı Doğu Afrika ülkesi Sudan'daki "yetim cuma" olarak bilinen ramazan ayının son cumasında "Rahme-tat" adlı hayır geleneği asırlardır yaşatılıyor.

"Rahmet gelir" anlamına gelen Rahme- Tat, evlerde pişirilip ihtiyaç sahiplerine, Kuran kurslarındaki talebelere veya sokaklarda iftar yapanlara yiyecek ikram edildiği, hayır ve sadaka kültürünün güncel örneklerinden biri kabul ediliyor.

Sudanlıların, geçmişlerinin ruhu için sürdürdükleri Rahma- Tat adeti, genellikle, ekmek üzerinde etli çorba, nohut, lokma, hurma, meyve suyu ve benzeri yöresel yemeklerden oluşuyor.

Ailesinden vefat edenlerin ve tüm Müslümanların niyetine Rahma-tat geleneğini yaşatan Emel Harun, AA muhabirine, her sene ramazan ayının son cumasında bu geleneği yaşattığını söyledi.

Bu güzel adetin, kendisine rahmetli annesinden miras kaldığını belirten Harun, "Bunu annemden öğrendim, şimdi onun ve tüm Müslümanların niyetine bu sadakayı devam ettiriyorum." diye konuştu.