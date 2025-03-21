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Sudan'da Ramazan Geleneği: Sokak İftarı Hazırlıkları

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Sudan'ın Dongola kentinin güneyindeki Wad Nimair Köyü'nde, Ramazan dolayısıyla sokakta verilen iftar için hazırlık yapan yerel halk, geleneklerini yaşatmaya devam ediyor.

DONGOLA, 21 Mart (Xinhua) -- Sudan'ın Dongola kentinin güneyindeki Wad Nimair Köyü'nde Ramazan dolayısıyla sokakta verilecek iftar için hazırlık yapan insanlar, 20 Mart 2025.

Wad Nimair Köyü'nde yerel halk sokakta kurdukları uzun iftar sofralarıyla Ramazan'ın geleneklerini yaşatıyor. (Fotoğraf: Magdi Abdalla/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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