Sudan'da Ramazan bayramı arifesinde alışveriş hareketliliği - Haberler

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Sudan'da Ramazan bayramı arifesinde alışveriş hareketliliği

AA - Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel
 - Güncelleme:
Sudan'da Ramazan bayramı arifesinde alışveriş hareketliliği

Görüntü Dökümü: Çarşıdaki mağazalar ve alışveriş yapanlardan detaylar Alışverişe gelenlerle röportajlar HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'daki çarşılarda Ramazan bayramı arifesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı.

Görüntü Dökümü:

Çarşıdaki mağazalar ve alışveriş yapanlardan detaylar

Alışverişe gelenlerle röportajlar HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'daki çarşılarda Ramazan bayramı arifesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı.

AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel

alışveriş, Hartum, Sudan, Güncel, Haberler

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