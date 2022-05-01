Sudan'da Ramazan bayramı arifesinde alışveriş hareketliliği
AA - Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel
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Görüntü Dökümü: Çarşıdaki mağazalar ve alışveriş yapanlardan detaylar Alışverişe gelenlerle röportajlar HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'daki çarşılarda Ramazan bayramı arifesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı.
Görüntü Dökümü:
Çarşıdaki mağazalar ve alışveriş yapanlardan detaylar
Alışverişe gelenlerle röportajlar HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'daki çarşılarda Ramazan bayramı arifesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı.
AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel