Sudan'da Mavi Nil bölgesindeki kabile çatışmaları protesto edildi
Görüntü Dökümü: Göstericilerin Sudan bayrakları ve pankartlar taşıması Slogan atılması ve yürüyüş yapılması HARTUM - Sudan'da "Özgürlük ve Değişim Güçleri" gruplarının çağrısı üzerine başkent Hartum'da toplanan göstericiler ülkenin güney doğusundaki Mavi Nil bölgesinde yaşanan kabile...
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Göstericilerin Sudan bayrakları ve pankartlar taşıması
Slogan atılması ve yürüyüş yapılması HARTUM - Sudan'da "Özgürlük ve Değişim Güçleri" gruplarının çağrısı üzerine başkent Hartum'da toplanan göstericiler ülkenin güney doğusundaki Mavi Nil bölgesinde yaşanan kabile çatışmalarını protesto etti.
AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel