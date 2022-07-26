Sudan'da Mavi Nil bölgesindeki kabile çatışmaları protesto edildi Görüntü Dökümü: Göstericilerin Sudan bayrakları ve pankartlar taşıması Slogan atılması ve yürüyüş yapılması HARTUM - Sudan'da "Özgürlük ve Değişim Güçleri" gruplarının çağrısı üzerine başkent Hartum'da toplanan göstericiler ülkenin güney doğusundaki Mavi Nil bölgesinde yaşanan kabile... Görüntü Dökümü: Göstericilerin Sudan bayrakları ve pankartlar taşıması Slogan atılması ve yürüyüş yapılması HARTUM - Sudan'da "Özgürlük ve Değişim Güçleri" gruplarının çağrısı üzerine başkent Hartum'da toplanan göstericiler ülkenin güney doğusundaki Mavi Nil bölgesinde yaşanan kabile çatışmalarını protesto etti. Güncel AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali Sudan Güncel Haberler

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