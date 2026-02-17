Haberler

Pazar yerini İHA ile vurdular! Kadın ve çocuklar dahil 28 kişi hayatını kaybetti

Pazar yerini İHA ile vurdular! Kadın ve çocuklar dahil 28 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sudan'da pazar yerine düzenlenen İHA saldırısında aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı üstlenen olmazken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Sudan'ın Kuzey Kordofan eyaletine bağlı Sodari bölgesi yakınlarındaki El-Safiya pazar yerine, önceki günün akşam saatlerinde İHA saldırısı düzenlendi. 

ÇOCUK VE KADINLAR DAHİL 28 KİŞİ ÖLDÜ

İnsan hakları gözlem örgütleri tarafından yapılan açıklamada, saldırıda aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 28 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

CAN KAYBININ ARTMASI BEKLENİYOR

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, ağır yaralıların bulunması nedeniyle can kaybı sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi. Söz konusu bölge, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında uzun süredir devam eden şiddetli çatışmaların merkez üslerinden biri konumunda bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu

Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Ütü yanığı' baskılı gömleğin fiyatı dudak uçuklattı

Bu gömleğin fiyatına bakan gözlerine inanamadı
Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek

Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek
Kocasını aldatan kadının sorduğu soru büyük tepki çekti: Kanım dondu

Kocasını aldatan kadının sorduğu soru büyük tepki çekti: Kanım dondu
Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke

Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke
'Ütü yanığı' baskılı gömleğin fiyatı dudak uçuklattı

Bu gömleğin fiyatına bakan gözlerine inanamadı
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize