Pazar yerini İHA ile vurdular! Kadın ve çocuklar dahil 28 kişi hayatını kaybetti

Sudan'ın Kuzey Kordofan eyaletine bağlı Sodari bölgesi yakınlarındaki El-Safiya pazar yerine, önceki günün akşam saatlerinde İHA saldırısı düzenlendi.

ÇOCUK VE KADINLAR DAHİL 28 KİŞİ ÖLDÜ

İnsan hakları gözlem örgütleri tarafından yapılan açıklamada, saldırıda aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 28 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

CAN KAYBININ ARTMASI BEKLENİYOR

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, ağır yaralıların bulunması nedeniyle can kaybı sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi. Söz konusu bölge, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında uzun süredir devam eden şiddetli çatışmaların merkez üslerinden biri konumunda bulunuyor.