Sudan Doktorlar Ağı, HDK'yi Faşir'de 20 doktoru alıkoymakla suçladı

Sudan Doktorlar Ağı, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) Kuzey Darfur eyaletinin başkenti Faşir'de 20 doktoru alıkoyduğunu bildirdi.

Ağdan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Darfur'daki ekipler tarafından hazırlanan raporda 15 Nisan 2023-26 Ekim 2025 tarihlerinde sağlık çalışanlarının yaygın saldırılara maruz kaldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde 25 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, HDK'nin Faşir'i kontrol altına almasının ardından ise aralarında 4 kadın doktorun da bulunduğu 20 doktorun alıkonulduğu ve bu kişilerin akıbetinin halen bilinmediği ifade edildi.

Çok sayıda sağlık çalışanının kaybedilmesinin Kuzey Darfur'daki sağlık sistemi açısından yıkıcı sonuçlar doğurduğu aktarılan açıklamada, HDK'ye alıkonulan doktorların akıbetini açıklama ve sağlık çalışanlarının hedef alınmadan görevlerini yerine getirmesine izin verme çağrısında bulunuldu.

Yerel ve uluslararası kaynaklara göre, HDK 26 Ekim 2025'te Faşir'in kontrolünü ele geçirirken bu süreçte sivillere yönelik katliam iddiaları gündeme gelmiş ve gelişmenin Sudan'daki coğrafi bölünmeyi derinleştirebileceği uyarıları yapılmıştı.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi.