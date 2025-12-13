Sudan'da binlerce kişinin katılımıyla orduya destek gösterileri düzenlendi

PORT Sudan'ın birçok şehrinde toplanan binlerce kişi, orduyu desteklemek için gösteri yaptı.

Çatışmaların devam ettiği Sudan'da halk, orduyu desteklemek amacıyla bazı kamu kurumlarının çağrısı üzerine sokaklarda toplandı.

Ülkenin Port Sudan, Atbara, Hartum, Gadarif, Dungula, Demazin, ed-Debbe, Vad Medeni, Vadi Halfa, Sinkat, Sinnar, Metemme, Merevi, Kesela şehirlerinde yapılan gösterilerde, Sudan bayrakları taşındı.

Göstericiler, "Tek ordu, tek halk", "Hepimiz orduyuz", "Tüm güç Faşir'de" sloganları attı.

Orduya desteğini dile getiren göstericiler, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) "terörist grup" olarak sınıflandırılması çağrısında bulundu.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, gösterilere ilişkin paylaşım yaptı.

Burhan, "Şanlı Sudan halkına teşekkür ederiz. Sizler daima destek, dayanak ve gücün, direnişin ve fedakarlığın kaynağı oldunuz. Silahlı kuvvetleriniz, verdiği söz ve ahde sadık kalarak her zaman bir siper, bir güven ve vefa timsali olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Sudan resmi ajansının (SUNA) haberine göre, Başbakan Kamil İdris de Sudan halkının silahlı kuvvetlerinin arkasında dimdik durduğunu ve Sudan'ın iç işlerine yönelik dış müdahaleleri kınadığını tüm dünyaya ilan ettiğini vurguladı.

Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Halid el-İaysir de X'ten yaptığı paylaşımda, halkın ülkenin dört bir yanından verdiği mesajın açık olduğunu belirterek, "Direniş bir tercihtir, zafer ise bir iradedir." dedi.