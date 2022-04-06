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Son dakika haberi! Sudan'da binlerce kişi askeri yönetimi protesto etti

AA - Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel
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Son dakika haberi: Sudan'da binlerce kişi, Direniş Komitelerinin çağrısıyla sokaklara inerek askeri yönetimi protesto etti.

Sudan'da binlerce kişi, Direniş Komitelerinin çağrısıyla sokaklara inerek askeri yönetimi protesto etti.

Gösteriler, başkent Hartum'daki Havalimanı Caddesi, Umdurman, Bahri ve Nil Doğusu bölgelerinin yanı sıra Medeni, Ubeyid, Kadarif, Kesele, Port Sudan, Faşir, Nyala, Dieyn, Zalince, Cüneyne şehirlerinde düzenlendi.

"Nisan Depremi" adı altında düzenlenen gösterilerde protestocular, askerin yönetimi tamamen sivillere devretmesi yönünde sloganlar attı.

Güvenlik güçleri, Havalimanı Caddesi'nde ve Umdurman bölgesinde toplanan göstericilere gaz bombasıyla müdahale etti.

Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösteriler, 6 Nisan 2019'da ordunun karargahı önünde süresiz oturma eylemine dönüşmüştü.

Ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle de 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Askerin yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021'den bu yana süren gösterilerde 93 kişi hayatını kaybetmişti.

Sudanlı yetkililer, dün başkent Hartum'a bağlanan köprüleri kapatmış ve 6 Nisan'ı resmi tatil ilan etmişti.

Son dakika haberi! Sudan'da binlerce kişi askeri yönetimi protesto etti

Son dakika haberi! Sudan'da binlerce kişi askeri yönetimi protesto etti

Son dakika haberi! Sudan'da binlerce kişi askeri yönetimi protesto etti

Son dakika haberi! Sudan'da binlerce kişi askeri yönetimi protesto etti

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel

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