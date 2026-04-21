BM: Çatışmaların sürdüğü Sudan'da yaklaşık 4 milyon yerinden edilmiş kişinin evlerine döndü

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Yönetim ve Reformlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sung Ah Lee, çatışmaların devam ettiği Sudan'da yaklaşık 4 milyon kişinin gönüllü olarak evlerine döndüğünü belirterek, bu bölgelere yatırım yapılmaması halinde geri dönüşlerin risk altında olduğunu bildirdi.

Lee, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına Sudan'ın başkenti Hartum'dan çevrim içi katıldı.

Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 3 yıldan fazladır devam eden çatışmalar nedeniyle Sudan'daki sivillerin zor durumda olduğuna işaret eden Lee, ailelerin zorlu yolculuklarla evlerine döndüğünü belirtti.

Lee, "Sudan'da yaklaşık 4 milyon kişi gönüllü olarak doğduğu yerlere, özellikle de El Cezire eyaletine döndü. Sudanlıların birçoğu Hartum ve El Cezire'ye güvenliğin iyileştiğine inandıkları için geri dönüyor. Diğerleri ise yerinden edilmiş haldeki yaşamın dayanılmaz hale gelmesi, aileleriyle yeniden bir araya gelme konusunda ekonomik baskılar veya komşu ülkelerdeki koşulların giderek zorlaşması nedeniyle geri dönüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Geri dönüşlerin, Sudanlıların direnci ve kararlılığına işaret ettiğini söyleyen Lee, insanların hayatlarını yeniden inşa etmek için topraklarına döndüğünü kaydetti.

"Ülke genelinde çatışmanın etkisi şiddetli olmaya devam ediyor"

Lee, "Ancak birçok kişinin varışta karşılaştığı gerçek çok acı. Eve dönüş, iyileşmenin başlangıcı fakat bugün Sudan'da bu, çoğu zaman hayatta kalma mücadelesinin başlangıcıdır. Ülke genelinde çatışmanın etkisi şiddetli olmaya devam ediyor." dedi.

İnsanların, evlerin ve kritik altyapının ağır hasar gördüğü bölgelere geri döndüğünü aktaran Lee, temel hizmetlerin yeniden sağlanması, altyapının yeniden inşa edilmesi ve geçim kaynaklarının canlandırılması için acil yatırım yapılamaması halinde güvenli ve sürdürülebilir geri dönüşlerin ciddi risk altında olduğunun altını çizdi.

Lee, "Sudan'da krizin en yoğun olduğu dönemde yaklaşık 12 milyon kişi ağır hasar gören bölgelerden kaçarken, 4,5 milyondan fazla insan komşu ülkelere geçti. Bugün yaklaşık 9 milyon kişi hala ülke içinde yerinden edilmiş durumda." ifadelerini kullandı.