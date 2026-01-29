BM, Sudan'da 3 milyondan fazla kişinin evlerine dönmesiyle artan ihtiyaçlarla ilgili uyardı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), çatışmaların sürdüğü Sudan'da zor şartlara rağmen 3 milyondan fazla kişinin evlerine dönmesiyle artan ihtiyaçlar konusunda uyardı.

IOM, Sudan'daki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Konut, temel hizmetler ve hayati altyapıda meydana gelen büyük hasara rağmen üç milyondan fazla kişi Sudan'daki köken bölgelerine geri döndü." ifadesi kullanıldı.

Artan ihtiyaçlar konusunda uyarı yapılan açıklamada, geri dönüş bölgelerindeki artan ihtiyaçları karşılamak ve yerinden edilme döngüsünü sona erdirmeye yardımcı olabilecek çözümleri desteklemek için sürekli fon sağlanması çağrısında bulunuldu.

En yüksek geri dönüşün 1,3 milyondan fazla kişiyle Hartum eyaletinde olduğu belirtilen açıklamada, "Genel olarak geri dönenlerin yüzde 83'ü ülke içinde yerinden edilenler. Yüzde 17'si Mısır, Güney Sudan ve Libya gibi komşu ülkelerden ve Körfez ülkelerinden geri döndü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, bu geri dönüşlerin, evlerinde hayatlarını yeniden kurmak isteyen Sudanlı ailelerin direncini ve kararlılığını gösterdiğini vurguladı.

Pope, "Ancak eve dönmek, güvenliğe veya istikrara dönmek anlamına gelmiyor. Birçok aile yıkılmış evlere, sınırlı hizmetlere ve belirsiz geleceklere varıyor ve öngörülebilir bir destek olmadan, geri dönüş, iyileşme yolundan ziyade bir başka zorluk bölümü olma riski taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden olmuştu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezlerini kontrol ederken, Sudan ordusu güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

Ordu güçleri, başlattıkları operasyonlar sonucunda Cezira, Sinnar, Beyaz Nil ile Mayıs 2025'te başkentin tamamında kontrol sağlamıştı.