Sudan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması Hartum Büyükelçi İrfan Neziroğlu'nun konuşması HARTUM - Sudan'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması Hartum Büyükelçi İrfan Neziroğlu'nun konuşması HARTUM - Sudan'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinde düzenlenen anma törenine Büyükelçi İrfan Neziroğlu, Büyükelçilik görevlileri, Türk kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda Türk vatandaşı katıldı. AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel Demokrasi Sudan Güncel Haberler

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