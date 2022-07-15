Sudan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi
AA - Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel
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Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması Hartum Büyükelçi İrfan Neziroğlu'nun konuşması HARTUM - Sudan'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
Hartum Büyükelçi İrfan Neziroğlu'nun konuşması
HARTUM - Sudan'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinde düzenlenen anma törenine Büyükelçi İrfan Neziroğlu, Büyükelçilik görevlileri, Türk kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.
AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel