Sudan'dan Çad saldırı iddialarına kınama

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Çad topraklarına saldırı düzenlediklerine ilişkin iddiaların bağımsız bir soruşturma yapılmadan gündeme getirilmesini kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sudan'ın Çad topraklarına saldırı düzenlediğine ilişkin açıklama ve iddiaların yakından takip edildiği belirtildi.

Sudan'ın Çad'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve sınırlarının güvenliğine tam saygı duyduğu vurgulanan açıklamada, iki ülke halkları arasındaki kardeşlik, iyi komşuluk ve ortak çıkar ilişkilerinin korunmasına önem verildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu iddiaların bağımsız ve profesyonel bir soruşturma yapılmadan kesin bir dille değerlendirilmesinin kabul edilemez olduğuna dikkat çekildi.

Sudan Silahlı Kuvvetlerinin anayasal görevinin ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak olduğu belirtilen açıklamada, ordunun komşu ülkelerin egemenliğine saygı gösterdiği ve topraklarını hedef almadığı aktarıldı.

Etiyopya topraklarından Sudan'a yönelik günlük insansız hava aracı saldırıları karşısında sessiz kalınması eleştirilen açıklamada, son saldırının da bu sabah düzenlediği ve bu saldırılara ilişkin kesin kanıtlarla delillere sahip olduklarını savundu.

Açıklamada, uluslararası taraflara gelişmeler konusunda doğruluk ve objektiflik ilkesine bağlı kalmaları, eksik anlatılara dayanarak tutum almamaları çağrısında bulundu.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında Nisan 2023'te başlayan çatışmalar, ülkenin çeşitli bölgelerinde devam ediyor. Çatışmalar nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybederken, milyonlarca kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA