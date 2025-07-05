Suç Örgütüne Yönelik Soruşturma Kapsamında Belediyelerde Arama Yapıldı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Adana Büyükşehir ve Adıyaman belediyelerinde arama yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin gözaltına alınmasının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belediye binasında arama yaptı.

Polis ekipleri binanın önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Adıyaman

Adıyaman Belediyesine gelen polis ekipleri de belediye çevresinde güvenlik önlemi alıp binada arama yaptı.

Belediyeye girmek isteyen bazı yöneticilerin kimlik kontrolünden geçirildikten sonra polis eşliğinde içeri alındığı görüldü.

Güvenlik güçlerinin Adana ve Adıyaman belediyelerindeki aramaları devam ediyor.