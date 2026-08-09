Suç örgütü üyesi tırın gizli bölmesinde yakalandı
İstanbul'da suç örgütü üyesi S.G., Edirne'de Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda bir tırın gizli bölmesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. 2024'te 3 suç eylemine karıştığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik çalışmada, örgüt üyesi S.G. sınır kapısında yurt dışına kaçmaya çalışırken tırın gizli bölmesinde yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, elebaşılığını yurt dışında firari durumda bulunan S.Ö'nün yaptığı suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında, suç örgütü üyesi S.G'nin 2024'te 3 farklı suç eylemine karıştığı tespit edildi.
Şüpheli S.G, 8 Ağustos'ta Edirne'deki Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda bir tırda hazırlanan gizli bölmede, kaçak yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı sırada gümrük muhafaza görevlilerince yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, tırın gizli bölmesinde tespit edilen şüphelinin görevlilerce yakalandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. ???????