Suç Örgütü Soruşturmasında Tahliye Kararı

Suç Örgütü Soruşturmasında Tahliye Kararı
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Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş ve Mustafa Mutlu, adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, AKtaş'ın belediye yöneticilerine rüşvet verdiği id dialarını araştırıyor.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada tutuklanan ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Aziz İhsan Aktaş ve Mustafa Mutlu'nun adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Aziz İhsan Aktaş ve Mustafa Mutlu'nun "konutu terk etmeme" şartını içeren adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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