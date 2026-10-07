Suç örgütlerine yönelik İstanbul operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul'da suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü desteğiyle çalışma yürütüldü.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 29-30 Eylül'de Küçükçekmece'de bir iş yerinin kurşunlanması ile 3 Ekim'de Esenyurt'taki inşaat firmasına yönelik kundaklama olayına karışan zanlıların kimlik ve adreslerini tespit etti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA