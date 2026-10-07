Haberler

Suç örgütlerine yönelik İstanbul operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışmada, Küçükçekmece'deki iş yeri kurşunlanması ve Esenyurt'taki inşaat firmasına yönelik kundaklamaya karışan 7 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

İstanbul'da suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü desteğiyle çalışma yürütüldü.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 29-30 Eylül'de Küçükçekmece'de bir iş yerinin kurşunlanması ile 3 Ekim'de Esenyurt'taki inşaat firmasına yönelik kundaklama olayına karışan zanlıların kimlik ve adreslerini tespit etti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
Bu haber 25 sitede yayınlandı.
Çorum'da katliam gibi kaza! Dün nişanlanan çift de dahil 4 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kazada 4 kişi öldü! Kahreden detay sonradan ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'de Cemil Tugay alarmı! Polis önlem aldı

Görüntü İzmir'den! Cemil Tugay alarmı
İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı

İnsanlar ev bulamazken o gayrimenkul imparatorluğu kurmuş
Hollywood'un Oscar ödüllü efsanesi Eva Marie Saint hayatını kaybetti

Hollywood'un yaşayan efsanelerindendi! 102 yaşında hayatını kaybetti
Protestolarda kaydedildi! Bu görüntü Hindistan'ı ayağa kaldırdı

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş

Fatma Betül Sayan'ı 10'a katlayan isimle ilgili isyan ettiren detay
Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakladı

Şişede durduğu gibi durmadı! Arkadaşların alemi kanlı bitti
PKK silahları tamamen bırakıyor! DEM Partili Bakırhan tarih verdi

Terör örgütü PKK'dan radikal karar! Tarih bile verildi