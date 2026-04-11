Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 722 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde düzenlenen 124 operasyonda 722 şüpheliyi yakaladı. Operasyonlarda çeşitli silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde yurt genelinde suç örgütlerine yönelik düzenlenen 124 operasyonda 722 şüpheli yakalandı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, cumhuriyet başsavcılıkları ve KOM Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde 25 Mart-10 Nisan tarihlerini kapsayan 17 günde suç örgütlerine yönelik 124 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "tehdit", "kasten öldürme", "mala zarar verme" ve "silah-mühimmat kaçakçılığı" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 722 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 67 uzun namlulu silah, 383 tabanca, 66 av tüfeği, 29 kurusıkı tabanca, 14 bin 3 fişek ve 1329 silah parçası ele geçirildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
ABD'den İran'ın müzakere şartına onay: Dondurulmuş varlıklar serbest bırakılacak

"Müzakere başlamaz" resti sonrası ABD, İran'ın şartını kabul etti
Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası

Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası
Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu

1,5 yıl önce tüm birikimiyle satın aldı, şimdi can korkusu yaşıyor
'Sultan Süleyman' esprisinden gözaltına alınan komedyen hakkında karar verildi

"Kanuni" esprisinden gözaltına alınan komedyen için karar verildi
Ayşe Tolga’dan zenginlik itirafı: Enerji vampirleri etrafını sarar

Ayşe Tolga’dan olay tespit: Hayatına enerji vampirlerini çekiyor
Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası

Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası
Dünya bunu da gördü! Şempanze iç savaşının görüntüleri

Dünya bunu da gördü! Şempanze iç savaşının görüntüleri
Fitch, Türkiye'nin 'pozitif' kredi görünümünü değiştirdi

Fıtch, Türkiye'nin kredi görünümünü değiştirdi