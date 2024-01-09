SUBÜ'de Kariyer Zirvesi Gerçekleştirildi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) Kariyer Zirvesi gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde öğrencilerin iş dünyasıyla buluştuğu zirvenin açılış konuşmasını Dekan Prof. Dr. Sinan Esen yaptı.

Daha sonra "İş Dünyası Mezunlardan Ne Bekliyor?" başlıklı oturum gerçekleştirildi. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Çelik, Müstakil Sanayi ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesi Başkanı İsmail Filizfidanoğlu, Doğu Marmara Mobilya Sanayici ve İş Adamları İhtisas Derneği (MOBSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Güray Çalışkan ve Sakarya Makine İmalatçıları Birliği Derneği (SAMİB) Kurucu Başkanı Metin Kar, öğrencilere iş dünyasının beklentilerine ilişkin bilgi verdi.

Zirvenin ikinci oturumunda fakültede verilen derslerden biri olan "Dış Pazar Araştırması" dersi kapsamında öğrencilerin hazırladığı ödevlerin sunumu yapıldı. Sunumlarla iş dünyasının ihtiyaç duyduğu ürünlerin pazar araştırmalarının öğrenciler tarafından yapılması için örnek oluşturulması hedeflendi.

Üçüncü oturumda SATSO Genel Sekreteri Şevket Kırıcı, geliştirdikleri kariyer modülünün tanıtımını yaptı. Dördüncü ve son oturumda ise İnsan Kaynakları Profesyonelleri Derneği (PİKDER) Genel Sekreteri Nurbanu Bektaş derneğin tanıtımını yaptı, PİKDER Yönetim Kurulu Üyesi Mert Ökçün ise "Etkili Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri" başlıklı seminer verdi.