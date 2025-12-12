Haberler

Sakarya'da jandarma ekipleri, kadına şiddet ve uyuşturucuyla mücadele eğitimi verdi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde Jandarma ekipleri, öğrenci ve öğretim görevlilerine kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi ile uyuşturucuyla mücadele konularında eğitim verdi. Eğitimde 'Kadına El Kalkamaz' pankartı açılarak farkındalık yaratıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ndeki (SUBÜ) öğrenci, öğretmen ve idari personele, kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi ile uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin eğitim verdi.

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerince üniversitede eğitim gören 225 öğrenci ve öğretim görevlisi ile 2 idari personele eğitim verildi.

Eğitimde, Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) tanıtımı, aile ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve şiddet türleri, tedbir kararları, elektronik kelepçe uygulaması, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele (gençlik modülü) ve Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması (UYUMA) aplikasyonun nasıl kullanıldığı konularında bilgilendirildi.

Farkındalık eğitimi kapsamında erkek öğrenciler "Kadına El Kalkamaz" pankartı açtı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
