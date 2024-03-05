SUBÜ 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Başladı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde (SUBÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı, ilk ders etkinlikleriyle başladı.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, lisansüstü, lisans ve ön lisans olmak üzere tüm eğitim düzeylerindeki birimlerde ilk ders etkinlikleri gerçekleştirildi.

Etkinliklerle öğrencilerin, saha tecrübesine sahip kişilerden kariyer ipuçları alması ve eğitim hayatına adaptasyonlarının sağlanması amaçlanıyor.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde ilk ders, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Dijital Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin'in katılımıyla "Bilgi Çağında Üniversitelerin Rolü ve Yeni Paradigma" başlığında gerçekleştirildi.

Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ilk ders, "Laboratuvar Çalışmalarında Güvenlik" başlığıyla Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bestenur Yalçın tarafından verildi.

SUBÜ 12. Uluslararası Döküm Kongresine destek sağlayacak

SUBÜ Malzeme ve Üretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUMAR), Türkiye Döküm Sanayicileri Derneğinin organize ettiği ve 19-21 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 12. Uluslararası Döküm Kongresi'ne destek sağlayacak.

Sektörel sorunların görüşüleceği kongrede, döküm sektöründe sürdürülebilirlik konuları akademik ve sektörel çapta geniş kapsamlı katılımla değerlendirilecek.

Akademik çalışmalar ve bildirilerin sunulacağı, panellerin düzenleneceği kongre kapsamında, dökümle ilişkili firmaların ürün, uygulama, süreç ve teknoloji tanıtımları da 3 gün boyunca fuar kapsamında gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SUMAR Müdürü Doç. Dr. Ekrem Altuncu, döküm sektörünün ülkeler için stratejik öneme sahip savunma ve ulaşım sanayilerine girdi sağlayan önemli sektörlerden biri olduğunu belirterek, "Ülkemizin ekonomik hedeflerine ulaşması için sektörel gelişimin devam etmesi, sürdürülebilir kalkınma planlarının oluşturulması, iş birliklerinin artması, katma değerli ve nitelikli döküm ürünlerin kazanılması gerekiyor. Bu bağlamda geniş bir perspektifte ulusal ve uluslararası katılımın sağlanacağı kongreye ve döküm fuarına herkesi davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.