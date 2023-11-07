Fatma Turgut, Deniz Seki & İskender Paydaş, Ferhat Göçer, Işın Karaca, Yıldız Tilbe, Kaan Sekban, Fatih Erkoç, İpek Acar ve Yaşar Günaçgün gibi sanatçılar, Suat Suna'nın özgün tarzıyla bir araya gelerek unutulmaz bir müzik deneyimi sunacak.

Suat Suna'nın yeni albümünde bir araya gelen sanatçılar belli oldu

Albümde yer alan sanatçılar arasında; Fatma Turgut, Deniz Seki & İskender Paydaş, Ferhat Göçer, Işın Karaca, Yıldız Tilbe, Kaan Sekban, Fatih Erkoç, İpek Acar, ve Yaşar Günaçgün gibi isimler bulunuyor.

Bu deneyimli sanatçılar, Suat Suna'nın özgün tarzıyla bir araya gelerek dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Albümün yayınlanan şarkıları arasında, Fatma Turgut'un Suat Suna ile düet yaptığı "Aramızda Uçurumlar" ve Deniz Seki & İskender Paydaş'ın "Yalan Değil" şarkıları yer alıyor.

Albümün yayınlanacak olan 3. Şarkısı "Sensiz Kaldım" eserine, sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu skeçler ile ünlenen Kaan Sekban Suat Suna'ya eşlik edecek.