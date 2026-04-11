Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Antalya'da konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, İsrail'in bulunduğu coğrafyada huzurun sağlanamayacağını ve ateşkes koşullarına uymayacağını ifade etti. Kılıç, İsrail'in savaşın sona ermesini istemediğini ve barışın sağlanması için Türkiye'nin mazlumun yanında olması gerektiğinin altını çizdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "İsrail'in olduğu yerde huzur olmayacaktır, barış sağlanamayacaktır. Ateşkes koşullarına uymayacaktır. Bu temenni değil gördüğümüz gerçektir." dedi.

Kılıç, kentteki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, İran'da göstermelik bir ateşkes bulunduğunu ancak İsrail'in bulunduğu coğrafyada savaşların sona ermesinin mümkün olmadığını söyledi.

Savaşın İran-Amerikan ya da Müslüman-Hristiyan savaşı olmadığını ifade eden Kılıç, ABD'nin bir siyonist rejim tarafından rehin alınması nedeniyle İsrail'in önündeki genişleme koridorunu açmak üzere yürütülen bir işgal savaşı olduğu yorumunu yaptı.

Ateşkesin şartlarına İsrail'in inatla uymadığını belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"İsrail savaşın bitmemesini amaçlıyor. İran yok oluncaya, savaş Türkiye'ye yayılıncaya kadar bu savaşın bitmesini istemiyor İsrail. Hristiyan dünyası da siyonist rejime karşı isyan derecesinde ayağa kalktı. Vatikan, İtalya ve İspanya ayağa kalkmış durumda. İsrail bir çıban başıdır. İsrail'in olduğu yerde huzur olmayacaktır, barış sağlanamayacaktır. Ateşkes koşullarına uymayacaktır. Bu temenni değil gördüğümüz gerçektir."

Kılıç, Türkiye'nin bu savaşta barışı sağlayan taraf ve mazlumun yanında olmak mecburiyetinde olduğuna işaret etti.

"İran'daki rejimden daha katı bir rejim varsa İsrail'deki rejimdir" diyen Kılıç, "İsrail'deki rejim soykırımcı, işgalci bir rejimdir. İsrail rejimi hapishanelerdeki Filistinli mahkumların idamına karar verdi. Tüm Filistinliler evlerinde sürülmekte, topraklarından edilmekte, işkencelere maruz kalarak hapishanelere atılmaktadır. Orta Doğu'da değişmesi gereken rejim İran değil İsrail rejimidir. ABD'nin demokrasi vaat ettiği hiçbir yere demokrasi gelmemiştir. Savaşlar da bitmemiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

