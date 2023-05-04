Su verimliliği ve Gediz Havzası'nın korunması için eylem planları hazırlandı

Su verimliliği ve Gediz Havzası'ndaki ekosistemin korunması amacıyla eylem planları oluşturulurken söz konusu dokümanların Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklanması bekleniyor.

"Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033)" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede, dünyanın hemen her bölgesinde su kaynakları ve tatlı su ekosistemlerinin küresel iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarından etkilendiğine dikkati çekilerek, azalan yağışlarla su stresi yaşaması beklenen Akdeniz iklim kuşağındaki Türkiye'nin de bu süreçten en yoğun etkilenecek ülkeler arasında yer aldığı ifade edildi.

Hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve kentleşme gibi faktörlerden kaynaklanan artan su talebinin de etkisiyle gelecek yüzyıl için yapılan iklim değişikliği tahminlerine göre su kaynaklarının yaklaşık yüzde 25 azalmasının beklendiği belirtilen genelgede, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde kentsel, endüstriyel ve tarımsal faaliyetler için su kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir kullanılmasının sağlanması ve su verimliliğini artıracak bilgi ve teknolojinin yaygınlaştırılması için başlatılan 'Su Verimliliği Seferberliği' sürecinde Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033) hazırlanmıştır. Mezkur Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile buna dayanılarak hazırlanan rehber dokümanlar Tarım ve Orman Bakanlığının resmi internet adresinde (www.tarimorman.gov.tr) yayımlanacak. Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033) kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi hususunda gereğini rica ederim."

Gediz Havzası için de eylem planı hazırlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı "Gediz Havzası Eylem Planı ile İlgili 2023/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede, küresel iklim değişikliğine karşı dünyanın en hassas bölgelerinden birinde yer alan Türkiye'nin zengin su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için kıyı suları dahil yer altı ve yer üstü sularının bütüncül ve havza esaslı yaklaşımlarla korunmasının önem arz ettiği vurgulandı.

Bu doğrultuda Gediz Havzası'ndaki tüm su kaynaklarının miktar ve kalite bakımından iyileştirilmesi, taşkın ve kuraklığın yıkıcı etkilerinin en aza indirilerek insan sağlığının ve ekosistemin korunması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda hazırlanan "Gediz Havzası Eylem Planı"nın Bakanlığın resmi internet adresinde yayımlanacağının altı çizildi.