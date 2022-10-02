"Su Üzeri Personel Kurtarma Tatbikatı" başarıyla tamamlandı
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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği tatbikattan görüntü ANKARA - Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Mogan Gölü'nde gerçekleştirilen "Su Üzeri Personel Kurtarma Tatbikatı" başarıyla tamamlandı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği tatbikattan görüntü ANKARA - Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Mogan Gölü'nde gerçekleştirilen "Su Üzeri Personel Kurtarma Tatbikatı" başarıyla tamamlandı.
Kaynak: AA / Güncel