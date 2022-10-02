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"Su Üzeri Personel Kurtarma Tatbikatı" başarıyla tamamlandı

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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği tatbikattan görüntü ANKARA - Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Mogan Gölü'nde gerçekleştirilen "Su Üzeri Personel Kurtarma Tatbikatı" başarıyla tamamlandı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği tatbikattan görüntü ANKARA - Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Mogan Gölü'nde gerçekleştirilen "Su Üzeri Personel Kurtarma Tatbikatı" başarıyla tamamlandı.

Kaynak: AA / Güncel

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Mogan Gölü su Güncel Haberler

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