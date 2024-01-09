Üye Girişi
Haberler

Su Seviyesi Düşürüldü, Cep Telefonu Bulundu

Güncelleme:
Abone Ol

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kaybolan Abdurrezzak Kılıç için yapılan arama çalışmalarında su seviyesi düşürüldü ve bir cep telefonu bulundu. Telefonun Kılıç'a ait olduğu doğrulandı ve arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

SU SEVİYESİ DÜŞÜRÜLDÜ, CEP TELEFONU ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, Dicle Nehri'nin karşısındaki akrabalarını ziyaret için dün evden çıkan, dönmeyince yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Abdurrezzak Kılıç (65) için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında su seviyesi düşürüldü. Bölgede yapılan arama çalışmalarında bir cep telefonu bulundu. Ailesi bulunan telefonun Kılıç'a ait olduğunu onaylayınca o bölgede arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Yenişehir Dicle Diyarbakır Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title