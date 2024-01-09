Su Seviyesi Düşürüldü, Cep Telefonu Bulundu
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kaybolan Abdurrezzak Kılıç için yapılan arama çalışmalarında su seviyesi düşürüldü ve bir cep telefonu bulundu. Telefonun Kılıç'a ait olduğu doğrulandı ve arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.
SU SEVİYESİ DÜŞÜRÜLDÜ, CEP TELEFONU ORTAYA ÇIKTI
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, Dicle Nehri'nin karşısındaki akrabalarını ziyaret için dün evden çıkan, dönmeyince yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Abdurrezzak Kılıç (65) için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında su seviyesi düşürüldü. Bölgede yapılan arama çalışmalarında bir cep telefonu bulundu. Ailesi bulunan telefonun Kılıç'a ait olduğunu onaylayınca o bölgede arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.
Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,