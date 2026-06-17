Akarsularda debinin düşmesiyle inci kefalleri yeniden görüldü

Su seviyesinin yüksek olması nedeniyle bir süredir gözlemlenemeyen inci kefalleri, akarsularda debinin düşmesiyle yeniden görülmeye başlandı.

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara doğru göç eden inci kefalleri, bu yıl su debisinin yüksek olması nedeniyle göçlerini su altında sürdürüyordu.

Suyun azalmasıyla birlikte yeniden ortaya çıkan inci kefallerinin, Erciş ilçesindeki Deliçay'da suyun akışına karşı zıplayarak göç ettikleri görüldü.

Bölgedeki akarsularda yeniden gözlemlenen bu hareketlilik, İnci Kefali Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler ve fotoğraf tutkunları için yeniden izlenebilir bir doğal şölen oluşturuyor.

"Gerçekten etkileyici bir ortam"

Doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, AA muhabirine, her yıl inci kefallerinin üremek amacıyla akarsulara akın ettiğini söyledi.

Balıkları fotoğraflamak için bölgeye geldiğini belirten Coşar, şunları kaydetti:

"Suyun debisinin yüksek olduğu dönemlerde balıkların 'atlama ve uçma' olarak tabir edilen hareketlerini görmek mümkün olmuyordu. Son günlerde Deliçay'da su debisinin düşmesiyle birlikte balıklar çok daha belirgin şekilde sıçramaya başladı. Burada sadece balıkların değil, martıların avlanma anlarının da oluşturduğu ayrı bir şölen var. Bu görüntüleri kayıt altına alarak sosyal medyada paylaşıyoruz."

Doğa gözlemcisi Hasan Ortakaya ise "Bu görüntüler yılın her döneminde oluşmuyor. İnci kefallerinin oluşturduğu bu manzarayı sadece belirli zamanlarda görebiliyoruz. Suyun seviyesinin düşmesiyle balıklar daha rahat sıçramaya başladı. Misafirlerimizle bu doğal şöleni izleme fırsatı bulduk." dedi.

Antalya'dan gelen Tahsin Karaçor da "İnci kefallerinin oluşturduğu manzara görülmeye değer. Gerçekten etkileyici bir ortam. Bölgenin doğal güzelliklerinden çok etkilendik." diye konuştu.