Su seviyesi düşen Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri görüldü

TOKAT - Tokat'ta Yeşilırmak havzasında su seviyesinin düşmesiyle birlikte toplu balık ölümleri gözlenmeye başladı.

Tokat şehir merkezinden geçen Yeşilırmak güzelliğiyle insanları mest ederken birçok canlı türüne de ev sahipliği yapıyor. Tokat merkeze bağlı Kömeç köyü mevkiinde Yeşilırmak da su seviyesinin düşmesiyle toplu balık ölümleri görüldü. Telef olan balıkların birçoğu akıntıyla sürüklenirken bir bölümü de kıyıya vurdu. Çevreye kötü koku yayan balıklar kuşlar için ise besin kaynağı oldu.

"Koku yapıyor ve bu koku rahatsız edici oluyor"

Balıkların kötü koku yaydığını belirten Ahmet Demirdağ, "Burada akıntı biraz yavaş burada, suyunda seviyesi düşük. Bu yüzden balıklar burada ölüyor olabilir. Belki suya kimyasal da karışmış olabilir. Irmakta çok fazla balık var, koku yapıyor ve bu koku rahatsız edici oluyor" Şeklinde konuştu.