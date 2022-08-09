Su kuyusuna düşen köpek böyle kurtarıldı Su kuyusuna düşen köpek böyle kurtarıldıNİĞDE Niğde'de 10 metrelik su kuyusuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı. Su kuyusuna düşen köpek böyle kurtarıldı NİĞDE Niğde'de 10 metrelik su kuyusuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı. Niğde-Kayseri yolu üzerinde bulunan bir meyve suyu fabrikasının bahçesindeki su kuyusundan köpek sesleri duyan güvenlik görevlileri durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler köpeği düştüğü kuyudan kurtardı. Güncel İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen İtfaiye Niğde su Güncel Haberler

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