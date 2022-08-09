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Su kuyusuna düşen köpek böyle kurtarıldı

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Su kuyusuna düşen köpek böyle kurtarıldıNİĞDE Niğde'de 10 metrelik su kuyusuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Su kuyusuna düşen köpek böyle kurtarıldı

NİĞDE Niğde'de 10 metrelik su kuyusuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Niğde-Kayseri yolu üzerinde bulunan bir meyve suyu fabrikasının bahçesindeki su kuyusundan köpek sesleri duyan güvenlik görevlileri durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler köpeği düştüğü kuyudan kurtardı.

İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Güncel

İtfaiye Niğde su Güncel Haberler

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