Ordu'da su kanalına düşen karaca itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Ordu'da su kanalına düşen karaca itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Ordu'nun Akkuş ilçesinde, su kanalına düşen bir karaca, vatandaşların ihbarı sonucu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Karaca, itfaiye erinin omzunda taşındıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde su kanalına düşen karaca kurtarıldı.

Gökçebayır Mahallesi'ndeki su kanalına karacanın düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, kanalda mahsur kalan karacayı bulunduğu yerden aldı.

İtfaiye erinin omzunda taşıdığı karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
