Stratex Yönetim Kurulu Başkanı Yeniçeri'den MHP Bakırköy İlçe Başkanı İnan'a ziyaret

Stratex Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Yeniçeri, Milliyetçi Hareket Partisi Bakırköy İlçe Başkanlığı görevine yeniden atanan Turgut İnan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette Yeniçeri, Turgut İnan'a görevine yeniden atanmasından dolayı tebriklerini ileterek başarılarının devamını diledi. Görüşmede; Bakırköy'ün geleceği, yerel çalışmalar ve toplumsal dayanışmaya yönelik konular üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Erdal Yeniçeri, "Sayın Turgut İnan'a görevinde başarılarının devamını diliyor, Bakırköy adına hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

MHP Bakırköy İlçe Başkanı Turgut İnan ise nazik ziyaretlerinden dolayı Erdal Yeniçeri'ye teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içerisinde Bakırköy için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı