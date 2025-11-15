Stockholm'de Otobüs Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı

HELSİNKİ, 15 Kasım (Xinhua) -- İsveç'in başkenti Stockholm'de cuma günü öğleden sonra meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

İsveç polisi cuma günü geç saatlerde İsveç Televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit çalışmalarının sürdüğünü ve bu sürecin ne kadar süreceğinin belirsiz olduğunu ifade etti. Otobüs şoförü dahil 3 kişinin hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Yetkililer, otobüs şoförünün gözaltına alındığını, ancak kaza nedeninin henüz belirlenemediğini söyledi. Stockholm Sağlık Birimi yetkilileri, Dagens Nyheter gazetesine yaptığı açıklamada yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Kaza, yerel saatle 15.30 sıralarında Stockholm'un kuzeydoğusundaki Ostermalm bölgesinde bulunan Valhallavagen adlı ana cadde üzerinde meydana geldi. Polis, yolcu taşımayan bir otobüsün bir otobüs durağı yakınındaki direğe çarptıktan sonra yoldaki yayaların üzerine devrildiğini açıkladı. Olayın terör saldırısıyla bağlantılı olmadığı ifade edildi.

Polis, olayın "ağır ihmalle ölüme sebebiyet verme" kapsamında soruşturulduğunu ve savcının sürücünün serbest bırakılıp bırakılmayacağına karar vereceğini bildirdi.

Otobüsün ticari işletmecisi Transdev, aracın kısa süre önce yasal muayeneden geçtiğini ve frenlerinin yeni takıldığını açıkladı. Şirket ayrıca otobüste kamera bulunduğunu, ancak kayıtlara yalnızca polis ve ulaştırma yetkililerinin erişebileceğini belirtti.

SVT'nin haberine göre polis, kaza sonrası bölgede uygulanan trafik kısıtlamalarını akşamüstü kaldırdı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini ifade ederek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.