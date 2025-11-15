Haberler

Stockholm'de Otobüs Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsveç'in başkenti Stockholm'de meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Olayın nedeni henüz belirlenemezken, otobüs şoförü gözaltına alındı ve yaralılardan ikisinin durumu ağır.

HELSİNKİ, 15 Kasım (Xinhua) -- İsveç'in başkenti Stockholm'de cuma günü öğleden sonra meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

İsveç polisi cuma günü geç saatlerde İsveç Televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit çalışmalarının sürdüğünü ve bu sürecin ne kadar süreceğinin belirsiz olduğunu ifade etti. Otobüs şoförü dahil 3 kişinin hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Yetkililer, otobüs şoförünün gözaltına alındığını, ancak kaza nedeninin henüz belirlenemediğini söyledi. Stockholm Sağlık Birimi yetkilileri, Dagens Nyheter gazetesine yaptığı açıklamada yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Kaza, yerel saatle 15.30 sıralarında Stockholm'un kuzeydoğusundaki Ostermalm bölgesinde bulunan Valhallavagen adlı ana cadde üzerinde meydana geldi. Polis, yolcu taşımayan bir otobüsün bir otobüs durağı yakınındaki direğe çarptıktan sonra yoldaki yayaların üzerine devrildiğini açıkladı. Olayın terör saldırısıyla bağlantılı olmadığı ifade edildi.

Polis, olayın "ağır ihmalle ölüme sebebiyet verme" kapsamında soruşturulduğunu ve savcının sürücünün serbest bırakılıp bırakılmayacağına karar vereceğini bildirdi.

Otobüsün ticari işletmecisi Transdev, aracın kısa süre önce yasal muayeneden geçtiğini ve frenlerinin yeni takıldığını açıkladı. Şirket ayrıca otobüste kamera bulunduğunu, ancak kayıtlara yalnızca polis ve ulaştırma yetkililerinin erişebileceğini belirtti.

SVT'nin haberine göre polis, kaza sonrası bölgede uygulanan trafik kısıtlamalarını akşamüstü kaldırdı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini ifade ederek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muazzez Abacı'nın son sözlerini kızı açıkladı

Muazzez Abacı'nın son sözleri ortaya çıktı! Kızı o anı anlattı
Sedat Peker'in, Rojin Kabaiş olayında avukatını görevlendirmesi an meselesi

Yürekleri yakan olayda avukatını görevlendirmesi an meselesi
Zincir markette pes dedirten olay: Çalışan kayda alındığını fark edince kaçtı

Zincir markette skandal: Çalışan kayda alındığını fark edince kaçtı
Kadın öğretmenin kıyafeti büyük tartışma yarattı

Sosyal medyanın gündemine oturan kadın öğretmen
Muazzez Abacı'nın son sözlerini kızı açıkladı

Muazzez Abacı'nın son sözleri ortaya çıktı! Kızı o anı anlattı
Şanlıurfa'da toz taşınımı! Şehir resmen kızıla boyandı

Bu görüntülerin adresi Hindistan değil Türkiye
Karayipler'de savaşın ayak sesleri! ABD filosuna savaş uçağı eşlik etti

Gerginlik zirvede! Yığınak artıyor, savaş uçağı da denkleme girdi
Tahkim Kurulu'ndan 67 hakem için karar

Tahkim Kurulu'ndan 67 hakem için karar
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü

Altında ibre terse döndü
Görüntü Türkiye'den! Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü

Görüntü Türkiye'den! Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü
Galatasaray Mauro İcardi için kararını verdi

Icardi'nin Galatasaray'daki kaderi netleşti
45 gün içinde doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin TL ceza

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Bunu yaptırmayana 10 bin TL ceza
Beşik gibi sallanan ilçede korkutan bir deprem daha

Beşik gibi sallanan ilçede korkutan bir deprem daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.