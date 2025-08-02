Stockholm'de İsrail'in Gazze Savaşına Karşı Protesto

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya gelen protestocular, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü "soykırım savaşının" sona ermesini talep etti.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin durdurulması için İsveç hükümetine çağrıda bulundu.

Protestoda, İsveç hükümetinin İsrail'in Gazze'deki operasyonlarına karşı yeterince tepki göstermediği belirtilirken "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Gıda kıtlığına son verilsin" yazılı pankartlar taşındı.

"Filistin'e özgürlük, Netanyahu planına hayır" sloganları atan göstericiler, olaysız bir şekilde dağıldı.

Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Kersdin Etman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de soykırım yaşandığını savunarak kalbinin Filistin halkıyla birlikte olduğunu söyledi.

"Soykırıma karşı ne siyasetçiler ne de insanlar yeterince inisiyatif alıyor"

Kendisinin bizzat Filistin'de bulunduğunu söyleyen Etman, şu ifadeleri kullandı:

"10 yıl önce Batı Şeria'daydım. Orada neler yaşandığını kendi gözlerimle gördüm. Filistinlilere yönelik bu soykırıma karşı bir şeyler yapmak istiyorum. Bu nedenle bu tür protestolara düzenli olarak katılıyorum. İçimde, bir gün Filistin'in İsrail'in boyunduruğundan kurtulacağına dair güçlü bir his var."

Etman, İsveç yönetiminin Filistin için hiçbir şey yapmadığını belirterek "Bizim hükümetimiz adına büyük bir utanç. Bizi hayal kırıklığına uğratmakla kalmıyorlar, aynı zamanda ırkçı politikalar da izliyorlar." dedi.

Etman, "Filistin'de yaşanan korkunç soykırıma karşı ne siyasetçiler ne de insanlar yeterince inisiyatif alıyor. Bu anlaşılır bir durum değil. Yaralılar anestezi verilmeden ameliyat ediliyor. Bu, insanlık dışı. Artık bıçak kemiğe dayandı. Tüm siyasetçilerin ve insan hakları kuruluşlarının Gazze için harekete geçmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.