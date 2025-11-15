Haberler

Stockholm'de İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve insani yardımların kısıtlanmasını protesto etti. Göstericiler, İsrail'in ateşkesi ihlal etmesine ve sivil ölümlerine dikkat çekti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırıları ve yardım girişini kısıtlamasını protesto etti.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail ordusunun 10 Ekim'de sağlanan ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye hava saldırılarında bulunmasına ve insani yardım girişini kısıtlamasına tepki gösterdi.

"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Gazze'de saldırı durdurulsun" ve "Gıda kısıtlamasına son verilsin", "İsrail barış anlaşmasına uysun" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı ve hava saldırısını durdurmasını ve İsveç'in İsrail'e silah satışına son vermesini talep etti.

Eylem devam ederken İsrail yanlısı bir kişi göstericilere saldırdı. Olaya polis müdahale ederken, saldırgan gözaltına alındı.

Gösteriye katılan İsveçli aktivist Karen Wild, AA muhabirine, barış anlaşmasına rağmen Filistin halkının hala büyük baskı ve zulüm altında olduğunu söyledi.

Filistin halkı için endişelerinin devam ettiğini aktaran Wild, "İsrail'in birçok kez ateşkesi ihlal ettiğini ve 200'den fazla Filistinli sivilin öldüğünü biliyoruz. Lütfen İsrail'i durdurun ve barışa odaklanalım. Filistin özgür değilse, iki taraf için de bir gelecek yok. Bunu aklınızda bulundurun." ifadelerini kullandı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
