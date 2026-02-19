MSB: Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nın deniz safhası başarıyla tamamlandı

Haberler

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Almanya'da gerçekleştirilen Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nın deniz safhasının başarıyla tamamlandığını duyurdu. Türk ve İspanyol unsurların katılımıyla tam kapsamlı bir amfibi gösterisi yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sanal medya hesabından, Almanya'daki Putlos Askeri Eğitim Alanı'nda dün gerçekleştirilen Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nın deniz safhasına ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Steadfast Dart 2026 Tatbikatının deniz safhası başarıyla icra edildi. Türk ve İspanyol unsurların katılımıyla tam kapsamlı bir amfibi gösterisi gerçekleştirildi. Güvenlik, denizden karaya güç birliğiyle sağlanır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
