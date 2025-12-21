Haberler

Starmer ve Trump, telefonda Ukrayna ve Gazze'yi görüştü

Güncelleme:
İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki savaşı ve Gazze'deki durumu telefonla görüştü. Starmer, barış anlaşması için Gönüllüler Koalisyonu'nun çalışmalarını Trump'a aktardı ve yeni Washington Büyükelçisi Christian Turner'ın atanmasını değerlendirdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve ABD Başkanı Donald Trump, yaptıkları telefon görüşmesinde, Ukrayna ve Gazze'yi ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, iki lider telefon görüşmesine Ukrayna'daki savaşı değerlendirerek başladı.

Başbakan Starmer, Ukrayna'da herhangi bir barış anlaşmasını desteklemek, düşmanlıkların adil ve kalıcı şekilde sona ermesini sağlamak için Gönüllüler Koalisyonu'nun çalışmaları hakkında Trump'a bilgi verdi.

Liderler, görüşmede Gazze'deki durumu da ele aldı.

Starmer, ayrıca İngiltere'nin yeni Washington Büyükelçisi olarak Christian Turner'ın atanmasıyla ilgili güncel bilgileri paylaştı ve atamanın iki ülke arasındaki ilişkileri daha da derinleştireceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
