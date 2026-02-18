Haberler

Trump ve Starmer, Ukrayna ve İran müzakereleri ile Gazze'deki durumu telefonda görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve ABD Başkanı Donald Trump, Cenevre'de Ukrayna, İran ve Gazze konularında telefon görüşmesi yaptı. Liderler, bölgede barış için iş birliği ve insani yardımın önemine değindiler.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan Ukrayna ve İran'a ilişkin müzakereler ile Gazze'deki durumu telefonda görüştü.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir Sözcü'nün yaptığı yazılı açıklamaya göre, Starmer, Trump ile telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınadığını yineledi.

İki lider, Ukrayna'da adil ve kalıcı barış sağlamak için devam eden müzakereleri ele aldı.

Görüşmede, Gazze'ye de değinen Başbakan Starmer, bölgedeki mevcut durumu ve insani yardımın daha fazla erişiminin sağlanmasının önemini değerlendirdi.

Starmer, ABD öncülüğündeki barış planının hayata geçirilmesi için devam eden çalışmalara desteğini vurguladı.

İran'ın asla nükleer silah geliştirememesi gerektiği konusunda mutabık kalındı

Starmer ve Trump, görüşmede, Orta Doğu'da istikrar ve barışı teşvik etme konusundaki ortak taahhütlerini teyit etti.

Cenevre'de İran'ın nükleer programı konusunda devam eden ABD-İran görüşmelerini ele alan liderler, İran'ın asla nükleer silah geliştirememesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Liderler, bölgesel güvenliği artırmak için müttefikler ve ortaklar arasında yakın işbirliği içinde çalışılması gerektiğini yineledi.

Kaynak: AA " / " + Zuhal Demirci -
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Rezil rüsva ettiler! Bütün dünya bu kareleri konuşuyor
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Inter'in Bodo/Glimt maçı için hazırladığı videoya bakar mısınız

Kulüp paylaştı, beğeni butonu çöktü
İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Rezil rüsva ettiler! Bütün dünya bu kareleri konuşuyor
Dün gece tarih yazan Galatasaray'a TFF'den kötü haber

Dün gece tarih yazan Galatasaray'a TFF'den kötü haber
Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu

Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu