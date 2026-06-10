İngiltere Başbakanı Starmer, Kuzey İrlanda'daki göçmen karşıtı şiddet eylemlerine tepki gösterdi Açıklaması

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Kuzey İrlanda'da Sudanlı bir sığınmacının bir İrlandalıyı bıçaklamasına tepki gösterenlerin başlattığı göçmen karşıtı eylemlerin sorumlularının cezalandırılacağını bildirdi.

Starmer, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, dün gece Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki şiddet eylemlerinin "şok edici ve kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Toplumu tehdit eden şiddet ve düzensizliğin hiçbir gerekçesi olmadığını vurgulayan Starmer, bunu çevrim içi ya da başka yerlerde teşvik edenler için de hiçbir gerekçe olmadığının altını çizdi.

Starmer, "Dün gece insanların geçmişleri (etnik kimlikleri) nedeniyle hedef alındığı açık ve buna müsamaha göstermeyeceğim. Sorumlular hukukun tüm gücünü hissedecek." ifadelerini kullandı.

Kuzey İrlanda'daki göçmen karşıtı eylemlerde çok sayıda ev ve araç yakıldı

Belfast'ın kuzeyinde 8 Haziran gecesi, Sudanlı olduğu belirtilen ve 2023'te sığınmacı statüsü verildiği açıklanan bir kişi, bir İrlandalıyı yüzünden, gözünden ve sırtından bıçakla ağır yaralamıştı.

Söz konusu saldırıya tepki gösterenler, dün akşamdan itibaren ülke genelinde eylemler başlatmıştı.

Başta Belfast olmak üzere Kuzey İrlanda'daki farklı kent ve kasabalarda toplanan eylemciler, sığınmacılara ve düzensiz göçmenlere tepki gösterirken İngiltere hükümetinin göç politikalarını da eleştirmişti.

Göçmen karşıtı eylemler kısa sürede polise, göçmenlere ve kamu malına zarar verilen sokak olaylarına dönüşmüştü.

Özellikle maske takan eylemciler Belfast'ta bir belediye otobüsünü ateşe verirken, kentin doğusundaki eylemde ise bazı evler ve arabalar ateşe verilmişti.

Göçmen karşıtları, Ballyclare kasabasındaki bir Türk berberine de saldırarak iş yerinin camlarını ve kapısını kırmıştı.