Haberler

"Staj ve Çıraklık Mağdurları" Yarın Ulus Meydanı'nda...

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Derneği ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu üyeleri, emeklilik hakları için 'Sosyal güvenlikte eşitlik' sloganıyla Ulus Meydanı'nda basın açıklaması yapacak.

(ANKARA) - Ankara Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Derneği ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu üyeleri, "Sosyal güvenlikte eşitlik" sloganıyla "Büyük Ankara Buluşması" kapsamında bir araya gelecek. Mağduriyetlerini bir kez daha kamuoyuna duyurmak isteyen yurttaşlar, Ulus Meydanı'nda düzenlenecek basın açıklamasında taleplerini dile getirecek.

Ankara Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Derneği ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu üyeleri, yarın önce Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Staj ve çıraklık sigortası mağduru yurttaşlar, Anıtkabir ziyaretinin ardından emeklilik hakları için "Sosyal güvenlikte eşitlik" sloganıyla saat 13.00'te Ulus Meydanı'nda basın açıklaması yapacak. Çocuk yaşta başladıkları iş hayatlarının ardından emeklerini yasal güvence altına almak isteyen mağdurlar, geçmiş çalışma sürelerinin emeklilik hesaplamalarına dahil edilmemesini "büyük bir hak kaybı" olarak nitelendiriyor.

Staj ve çıraklık sigortasının emeklilik başlangıcı sayılması için Meclis'te yasa beklentisi sürerken, milletvekilleri son 11 yılda staj ve çıraklık sigortası mağdurları için TBMM Başkanlığı'na 62 kanun teklifi verdi, ancak bugüne kadar teklifler yasalaşmadı.

Kaynak: ANKA
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı

TÜİK Başkanı görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük

Lüks araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi

Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
Türkiye Basın Federasyonu’ndan Sinan Burhan'ı hedef alan Özgür Özel'e tepki

Türkiye Basın Federasyonu’ndan Sinan Burhan'ı hedef alan Özel'e tepki

Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı

Dünür olacaklardı, yüzükler atılınca ilçeyi birbirine kattılar

Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük

Lüks araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı: Bize ihtiyaçları daha fazla

Erdoğan'dan 9 Mayıs mesajı: Bize ihtiyaçları daha fazla
Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel'e 1.2 milyon TL verdim

Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak olay itiraflar