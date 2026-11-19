St. Petersburg'da Rusya Robotik Haftası uluslararası forum ve sergiyle başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Rusya Robotik Haftası, St. Petersburg'da uluslararası robotik forumu, inovasyon sergisi ve üniversite öğrencilerine yönelik dijital beceri yarışmasıyla başladı. Etkinlik, robotik alanındaki gelişmeleri sergilemeyi ve inovasyon alanındaki işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor.
ST. PETERSBURG, 19 Kasım (Xinhua) -- Rusya Robotik Haftası çarşamba günü Rusya'nın St. Petersburg kentinde başladı.
Robotik alanındaki gelişmeleri sergilemeyi, teknolojik etkileşimi ve inovasyon alanındaki işbirliğini teşvik etmeyi amaçlayan etkinlik kapsamında uluslararası robotik forumu, robotik inovasyon sergisi ve üniversite öğrencilerine yönelik dijital beceri yarışması düzenleniyor.
Kaynak: Xinhua