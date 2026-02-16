Albüm: Rusya'nın St. Petersburg Kenti Geleneksel Çin Figürleriyle Aydınlatıldı

ST. PETERSBURG, 16 Şubat (Xinhua) -- Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Neva Nehri kıyıları Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında 10 adet büyük boyutlu fener ve ışık enstalasyonu ile aydınlatıldı. Pazar günü aydınlatılan fener ve enstalasyonlar Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Zigong kentinde yapıldı.