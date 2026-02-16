Haberler

Albüm: Rusya'nın St. Petersburg Kenti Geleneksel Çin Figürleriyle Aydınlatıldı

Güncelleme:
Rusya'nın St. Petersburg kentinde Neva Nehri kıyılarında düzenlenen Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında 10 büyük fener ve ışık enstalasyonu aydınlatıldı. Enstalasyonlar, Çin'in Sichuan eyaletinin Zigong kentinde üretildi.

ST. PETERSBURG, 16 Şubat (Xinhua) -- Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Neva Nehri kıyıları Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında 10 adet büyük boyutlu fener ve ışık enstalasyonu ile aydınlatıldı. Pazar günü aydınlatılan fener ve enstalasyonlar Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Zigong kentinde yapıldı.

