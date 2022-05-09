St. James Park'ın kanatlı sakinleri

İngiltere'nin başkenti Londra'daki St. James Park'ta yaşayan farklı türde kuşlar, vatandaşların ilgisini çekiyor. Pandemi kabusunun bütünüyle olmasa da sona ermesinin ardından baharı fırsat bilen İngilizler, vahşi yaşamı şehirlere getiren parklara akın ederek doğayla iç içe vakit geçirmenin tadına vardı.