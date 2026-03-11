Haberler

Sri Lanka: Ortadoğu'daki Vatandaşlarımız İçin Acil Durum Fonu Tahsis Ettik

Güncelleme:
Sri Lanka, Ortadoğu'daki çatışmalar nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşlarına acil yardım sağlamak için diplomatik misyonlarına fon ayırdı. 1 milyondan fazla Sri Lanka vatandaşı, bölgedeki gerilime rağmen çalışmaya devam ediyor.

KOLOMBO, 11 Mart (Xinhua) -- Sri Lanka, Ortadoğu'da devam eden çatışmalar nedeniyle bölgede yaşayan Sri Lanka vatandaşlarına yardım için kullanılmak üzere diplomatik misyonlarına acil durum fonları tahsis etti.

Sri Lanka Dış İstihdam Bürosu Başkanı Koshala Wickramasinghe çarşamba günü yaptığı açıklamada, söz konusu fonların, büyükelçiliklerin ihtiyacı olan Sri Lanka vatandaşlarına acil durum yardımı sağlamasına yardımcı olacağını belirtti.

Wickramasinghe, Sri Lankalıların çalışmak için bölgeye seyahatlerinin Ortadoğu'daki gerilime rağmen kesintisiz devam ettiğine dikkat çekti.

An itibarıyla 1 milyondan fazla Sri Lanka vatandaşının Ortadoğu ülkelerinde çalıştığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua
