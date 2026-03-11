Sri Lanka: Ortadoğu'daki Vatandaşlarımız İçin Acil Durum Fonu Tahsis Ettik

KOLOMBO, 11 Mart (Xinhua) -- Sri Lanka, Ortadoğu'da devam eden çatışmalar nedeniyle bölgede yaşayan Sri Lanka vatandaşlarına yardım için kullanılmak üzere diplomatik misyonlarına acil durum fonları tahsis etti.

Sri Lanka Dış İstihdam Bürosu Başkanı Koshala Wickramasinghe çarşamba günü yaptığı açıklamada, söz konusu fonların, büyükelçiliklerin ihtiyacı olan Sri Lanka vatandaşlarına acil durum yardımı sağlamasına yardımcı olacağını belirtti.

Wickramasinghe, Sri Lankalıların çalışmak için bölgeye seyahatlerinin Ortadoğu'daki gerilime rağmen kesintisiz devam ettiğine dikkat çekti.

An itibarıyla 1 milyondan fazla Sri Lanka vatandaşının Ortadoğu ülkelerinde çalıştığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua