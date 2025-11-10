Sri Lanka, Maldivler'de Uyuşturucu Operasyonu İçin Ekip Gönderdi

KOLOMBO, 10 Kasım (Xinhua) -- Sri Lanka, Maldivler'de Sri Lankalı bir balıkçı teknesinin 300 kilogram uyuşturucuyla yakalanması üzerine kolluk kuvvetleriyle koordinasyon amacıyla Maldivler'e iki ekip yolladı.

Kamu Güvenliği ve Parlamento İşleri Bakanı Ananda Wijepala, pazar günü düzenlediği basın toplantısında Maldivli yetkililere soruşturmada yardımcı olmak üzere polis ve donanma ekiplerinin gönderildiğini söyledi.

Tutuklanan Sri Lankalı mürettebatın iadesi konusunu da görüştüklerini belirten Wijepala, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı şebekeleriyle mücadelede komşu ülkelerle işbirliğini güçlendirdiklerini ifade etti.

Maldivler'de devlete ait PSM News haber sitesi, teknenin cuma günü hava gözetim operasyonu sırasında Maldivler Ulusal Savunma Gücü tarafından durdurulduğunu bildirmişti.