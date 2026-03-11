Sri Lanka, batırılan gemide ölen İranlıların naaşlarını İran Büyükelçiliğine teslim edecek
Sri Lanka'da mahkeme, 4 Mart'ta ABD saldırısı sonucu batan İran gemisinde hayatını kaybeden denizcilerin cenazelerinin İran'ın Colombo Büyükelçiliğine teslim edilmesine karar verdi. 84 cenaze hastanedeki mobil soğuk hava depolarında bekletiliyordu.
Sri Lanka'da mahkeme, 4 Mart'ta ABD'nin saldırısı sonucu batan İran gemisinde hayatını kaybeden denizcilerin naaşlarının İran'ın Colombo Büyükelçiliği yetkililerine teslim edilmesine karar verdi.
Yerel Daily Mirror gazetesinin haberine göre Galle şehrindeki liman polisi tarafından yapılan başvuru üzerine mahkemede İranlı denizcilerin cenazelerine ilişkin karar alındı.
Galle Başyargıcı Sameera Dodangoda, kararında hastanedeki İranlı denizcilere ait 84 cenazenin İran'ın Colombo Büyükelçiliğindeki diplomatik temsilcilerine teslim edilmesi talimatı verdi.
Cenazelerin hastane yerleşkesinde bulunan iki mobil soğuk hava deposunda muhafaza edildiği belirtildi.
Sri Lanka, 9 Mart'ta İran gemilerinden tahliye edilen mürettebata bir aylık ücretsiz vize verileceğini açıklamıştı.
İran'a ait gemi batırılmıştı
Sri Lanka Donanması, 4 Mart'ta Galle kenti açıklarında "imdat" çağrısı yapan İran Donanmasına ait "IRIS Dena" gemisinin Hint Okyanusu'nda battığını teyit etmişti.
İran ordusu 136 mürettebatın bulunduğu gemide 104 askerin hayatını kaybettiğini, 32 personelin yaralı olarak kurtulduğunu belirtmişti.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Sri Lanka açıklarındaki İran gemisinin, denizaltıdan fırlatılan torpidoyla batırıldığını açıklamıştı.
Sri Lanka, İran'a ait savaş gemisinin batırılmasının ardından yakınlardaki sularda bulunan bu ülkeye ait ikinci geminin kontrolünü ele geçirmişti.