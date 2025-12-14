Sri Lanka'yı Vuran Ditwah Kasırgası Nedeniyle 600'den Fazla Kişi Hayatını Kaybetti

BADULLA, 14 Aralık (Xinhua) -- Sri Lanka'nın Badulla bölgesinde Ditwah Kasırgası sırasında ağır hasar alan evler görülüyor, 12 Aralık 2025.

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi'ne göre, ülke Ditwah Kasırgası'nın yol açtığı aşırı hava koşulları nedeniyle ciddi hasar gördü. Kasırga, ülke genelinde 600'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine, 2 milyondan fazla kişinin etkilenmesine, 4.000'den fazla evin yıkılmasına ve 60.000'den fazla evin kısmen hasar görmesine neden oldu. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)