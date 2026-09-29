Sri Lanka'da yıl başından bu yana 100 binden fazla dang humması vakası ve 77 ölüm var

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KOLOMBO, 29 Eylül (Xinhua) -- Sri Lanka'da yılın başından bu yana 100.000'den fazla dang humması vakası ve 77 can kaybı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı pazar günü gece yarısı itibarıyla 100.127'ye ulaştı.

Eyaletler arasında Batı Eyaleti 52.562 vaka ile ülke toplamının yüzde 52,5'ini oluşturdu.

İlçeler ve raporlama birimleri arasında en fazla vaka Gampaha kentinde kaydedildi. Kentte 21.234 vaka tespit edilirken, bu sayı toplam vakaların yüzde 21,21'ini oluşturdu. Başkent Kolombo 19.634 vaka ile ikinci sırada yer alırken, Kandy'de ise 7.624 vaka bildirildi.

Aylık verilere göre, temmuz ayı 29.964 vaka ile bu yıl şimdiye kadar en fazla vakanın kaydedildiği ay oldu.

Kaynak: Xinhua