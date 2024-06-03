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Sri Lanka'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Büyük Sel Alarmı

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Sri Lanka'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle başkent Kolombo'nun dış mahallelerinde ve diğer bölgelerinde büyük bir sel alarmı yayımlandı. Sel felaketlerinde 12 kişi hayatını kaybetti, 87.000'den fazla kişi etkilendi.

KOLOMBO, 3 Haziran (Xinhua) -- Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi, Pazar günü ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle başkent Kolombo'nun dış mahallelerinde ve adanın birçok diğer bölgesinde büyük bir sel alarmı yayımladı.

Sulama Departmanı, Pazar günü erken saatlerden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Kolombo'nun eteklerinde yer alan Kelani Nehri'nin ana kolu ile Sri Lanka'nın güneyindeki Gin Nehri'nde su seviyelerinin taşma düzeyine ulaştığını bildirdi.

Sri Lanka Savunma Bakanı Premitha Bandara Tennakoon ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Güney Asya ülkesinde son günlerde meydana gelen sel felaketlerinde 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 87.000'den fazla kişinin afetten etkilendiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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