Sri Lanka'da Paskalya saldırılarına yardım eden 15 sanığa 200-260 yıl hapis verildi

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Sri Lanka'da mahkeme, 2019'da Paskalya Günü yapılan ve 290 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıların düzenlenmesine yardım ettikleri tespit edilen 15 kişiye en az 200 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, ülke tarihinde en çok ölümün olduğu olaylardan biri olan 2019 Paskalya saldırılarının düzenlenmesine yardım ettiği tespit edilen 15 sanık hakkındaki kararını açıkladı.

Söz konusu sanıkları 200 ila 260 yıl aralığında hapis cezasına çarptıran mahkeme, aynı suçla yargılanan 9 kişinin ise serbest bırakılmasına hükmetti.

Öte yandan söz konusu kararlar açıklanırken, mahkeme binası çevresinde yoğun güvenlik önemleri alındı.

Sri Lanka'daki terör saldırıları

Sri Lanka'da 21 Nisan 2019'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında, Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'daki konukevi yakını ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Yetkililer, saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Bombalı saldırıları, terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Kaynak: AA