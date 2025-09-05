Sri Lanka'da Otobüs Kazasında 15 Ölü, 16 Yaralı

KOLOMBO, 5 Eylül (Xinhua) -- Sri Lanka'nın Uva eyaletindeki Ella-Wellawaya yolunda perşembe gecesi bir otobüs kazası meydana geldi. Polis, kazada en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 16 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Yerel bir hastanenin sözcüsü, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğunu söyledi.