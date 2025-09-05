Haberler

Sri Lanka'da Otobüs Kazasında 15 Ölü, 16 Yaralı

Sri Lanka'da Otobüs Kazasında 15 Ölü, 16 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sri Lanka'nın Uva eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralılardan bazıların durumunun kritik olduğu açıklandı.

KOLOMBO, 5 Eylül (Xinhua) -- Sri Lanka'nın Uva eyaletindeki Ella-Wellawaya yolunda perşembe gecesi bir otobüs kazası meydana geldi. Polis, kazada en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 16 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Yerel bir hastanenin sözcüsü, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Diploması iptal edilen Aylin Ataay Saybaşılı emekli oldu

İmamoğlu ile adı duyulan profesör, "Buraya kadar" dedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulisler yangın yeri: Gürsel Tekin, il binasına Kaftancıoğlu'yla birlikte gidecek

Canan Kaftancıoğlu iddiası doğruysa ortalık fena karışır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.