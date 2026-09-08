Haberler

Sri Lanka'da kuraklık nedeniyle barajların doluluk oranı yüzde 47,3'e geriledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KOLOMBO, 8 Eylül (Xinhua) -- Sri Lanka genelinde etkisini sürdüren kurak ve sıcak hava nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yaklaşık yüzde 47,3'e geriledi.

KOLOMBO, 8 Eylül (Xinhua) -- Sri Lanka genelinde etkisini sürdüren kurak ve sıcak hava nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yaklaşık yüzde 47,3'e geriledi.

Sri Lanka Sulama Departmanı Su Yönetimi Direktörü H.M.P.S.D. Herath pazartesi günü yaptığı açıklamada, su seviyelerindeki düşüşe rağmen mevcut rezervlerin, yağışların az olduğu ve temel olarak sulamaya dayalı, mayıs-eylül dönemindeki tarım sezonunun kalan kısmını tamamlamaya yetmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Herath, barajlara bağımlı bölgelerdeki mevcut rezervlerin bir sonraki yağışlara kadar içme suyu ihtiyaçlarını da karşılamasının beklendiğini belirtti.

Sulama Departmanı'nın sorumluluğundaki büyük barajlardaki su seviyelerinin an itibarıyla yaklaşık yüzde 34,4 olduğunu kaydeden Herath, Ampara, Batticaloa ve Trincomalee bölgelerindeki barajların doluluk oranının ise yaklaşık yüzde 20 seviyesinde olduğunu ifade etti.

Yüksek sıcaklıkların barajlardaki buharlaşma kaynaklı su kayıplarını artırdığına dikkat çeken Herath, halka sulama ve içme suyu ihtiyaçlarında suyu idareli kullanmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi başladı! İşte ilk tur sonuçları

Günlerdir yapılamayan seçim başladı! İşte 1. tur sonuçları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya’da alevlere karşı seferberlik! Plakasız itfaiye araçlarını bile sahaya çıkardılar

Alevler durdurulamıyor! Plakasız araçlar bile gönderildi
Başbakan “Almayın” dedi, vatandaşlar kuyumculara koştu! Satışlar patladı

Başbakan “Almayın” dedi, vatandaşlar kuyumculara koştu
Serhat Kılıç'ın ölümünde kahreden tesadüf! Rol arkadaşı da aynı gün ölmüş

Serhat Kılıç'ın ölümünde kahreden tesadüf! 9 yıl sonra aynı gün...
Adana'da mezar yeri fiyatı ikiye katlandı! Vatandaş dev zamma tepki gösterdi

Ölmenin de bir bedeli var! Mezar fiyatları dudak uçuklattı
Yayaya yol vermediği gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, görüntüye rağmen ikna olmadı

Ceza kesilen sürücünün polislere yanıtı ağızları açık bıraktı
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yok! Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı

Arda Şampiyonlar Ligi'nde yok! "Kusura bakma" diyerek açıkladı
Galatasaray'ın rakibi korkutuyor! 4 maçlık istatistikleri inanılmaz

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin